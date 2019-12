WTF : Dhorasoo réclame l'annulation des JO 2024 à Paris

Dans : Foot Mondial.

Candidat aux municipales à Paris, avec le soutien de la France Insoumise, Vikash Dhorasoo a fait fort en réclamant l'annulation des Jeux Olympiques prévus dans la capitale en 2024. L'ancien footballeur s'est expliqué face à Laurent Ruquier.

Vikash Dhorasoo n’a jamais eu sa langue dans la poche, et ce n’est pas maintenant qu’il se lance dans la politique que l’ancien international tricolore va changer de style. Entré en campagne pour les élections municipales à Paris, lesquelles auront lieu les 15 et 22 mars 2020, le consultant de plusieurs médias a frappé fort lors de son passage dans l’émission « On n’est pas couché » sur France 2. Répondant à Laurent Ruquier, Vikash Dhorasoo a lancé un missile en affirmant qu’il était favorable à l’annulation de l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

Et l’ancien footballeur de justifier sa position radicale. « On accueillera les JO, ou un autre grand événement sportif, quand ça sera un grand événement sportif. Pas quand ce sera un événement sportif qui va servir à enrichir des multinationales, ou à polluer, bien évidemment, car les JO sont une catastrophe écologique et sociale (...) Pour ces 15 jours, il va y avoir 400 personnes de déplacées : un foyer de gens assez précaires, qui vivent là, va être déplacé. Tout ça pour y construire le village olympique et une piscine olympique. Il a fallu attendre les JO pour construire une piscine à cet endroit ? Ils n'avaient pas besoin d'une piscine avant ? On va dégager ces gens, on va vendre à toutes les multinationales BTP qui vont encore s'enrichir, faire monter le prix du mètre carré », a lancé un Vikash Dhorasoo, qui pense qu’il est encore temps pour Paris de changer la donne et de rendre au Comité International Olympique les JO de 2024.