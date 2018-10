Trophée Kopa : Aouar et Mbappé en finale pour le Ballon d'Or U21

Dans : Foot Mondial, PSG, OL.

C'est une nouveauté de la saison, en même temps que le Ballon d'Or, on remettra le 3 décembre prochain à Paris le Trophée Raymond-Kopa au meilleur footballeur mondial de moins de 21 ans. Et France-Football, qui organise cette manifestation, a dévoilé ce lundi soir les dix joueurs en lice pour cette grande première, parmi lesquels on retrouve deux joueurs de Ligue 1.

En effet, Houssem Aouar, la révélation de l'Olympique Lyonnais, et Kylian Mbappé, le Champion du monde français du Paris Saint-Germain, sont en finale avec face à eux Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Patrick Cutrone (AC Milan), Ritsu Doan (Groningue), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Amadou Haidara (Red Bull Salzbourg), Justin Kluivert (AS Rome), Christian Pulisic (Borussia Dortmund) et Rodrygo (Santos).