Provocateur, Piqué mérite les sifflets en Espagne pense Ramos

Favorable à l’indépendance de la Catalogne, Gerard Piqué ne cache pas ses opinions politiques. Et ce même si ses déclarations lui valent les sifflets du public espagnol lorsqu’il porte le maillot de la Roja.

Visiblement, ce traitement n’affecte pas le défenseur central du FC Barcelone qui en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux jeudi. « A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, nous nous exprimerons pacifiquement. Ne leur donnons aucune excuse. C’est ce qu’ils veulent. Et chantons haut et fort. Nous voterons », a tweeté le Catalan, jusqu’ici défendu par ses coéquipiers en sélection. Mais cela risque de ne pas durer.

En effet, cette nouvelle provocation ne laisse pas Sergio Ramos indifférent. « Le tweet de Piqué n’est peut-être pas la meilleure chose si tu ne veux pas être sifflé, a réagi le défenseur du Real Madrid et capitaine de la sélection espagnole. Ce n’est peut-être pas ce qu’il y a de mieux pour le groupe, mais chacun est libre de dire ce qu’il pense. » Pas sûr que Ramos vole au secours de Piqué au prochain rassemblement...