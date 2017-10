Prix Puskas : Giroud est en finale et rentre dans l'histoire

Dans : Foot Mondial, Equipe de France, Premier League, Video.

Grâce à son magnifique but en coup du scorpion, marqué le 1er janvier dernier avec Arsenal contre Crystal Palace en Premier League, Olivier Giroud participera à la cérémonie annuelle de la FIFA. En effet, l'attaquant français vient d'apprendre qu'il fait partie des trois finalistes pour le Prix Puskás, avec la Vénézuélienne Deyna Castellanos et le gardien Oscarine Masuluke.

Cette place en finale est une première pour un joueur français. Giroud n'a désormais plus qu'à conclure en espérant recevoir le trophée du plus beau but de la saison. Les internautes ont encore deux semaines pour voter puisque le résultat sera connu le 23 octobre prochain.