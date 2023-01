One Two Three, Luca Zidane affole l’Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 24 ans, Luca Zidane peine à se faire une place dans le monde professionnel. Mais à Eibar, le gardien tricolore a enfin du temps de jeu.

Formé au Real Madrid, le fils de Zinedine Zidane ne s’est jamais véritablement imposé comme un titulaire indiscutable jusqu’à présent. A 24 ans, Luca Zidane a néanmoins trouvé un équilibre à Eibar, un club intermédiaire dans sa carrière. En deuxième division espagnole, il enchaine les titularisations avec 11 apparitions depuis le début de la saison. Sur le plan international, inutile de préciser que Luca Zidane est très loin de l’Equipe de France et que le fils de Zinedine part de très loin pour espérer quoi que ce soit, même avec la retraite internationale annoncée lundi par Hugo Lloris. En revanche, il y a plus de place en sélection algérienne, où la concurrence est nettement moins forte. De par ses origines, Luca Zidane peut prétendre à jouer avec l’Algérie s’il le désire.

Luca Zidane fait frissonner les supporters algériens

Toujours très chauds et réactifs, les supporters algériens sont d’ailleurs très excités à l’idée de voir le fils de Zinedine Zidane porter le maillot des Fennecs. Et pour preuve, Luca Zidane a provoqué un tourbillon de réactions sur Instagram puisqu’un drapeau algérien est apparu dans l’une de ses story. En réalité, il n’y a pas encore de quoi s’enflammer car Luca Zidane ne faisait que reposter la story de l’un de ses amis le félicitant (avec le drapeau algérien). Mais de nombreux supporters des Fennecs y voient le signe d’un appel de pied à l’attention de Djamel Belmadi, le sélectionneur national. Pour l’heure, rien ne prouve que ce soit le cas et à priori, Luca Zidane n’a pas exprimé le désir en privé de rejoindre les rangs de la sélection algérienne. Mais si c’était le cas, alors nul doute que le peuple algérien serait ravi. Il n’y a qu’à voir l’engouement que provoque maintenant le fils de Zinedine Zidane sur les réseaux sociaux à chacune de ses story ou de ses publications.