Mondial 2022 : Le Qatar prêt à accueillir un Mondial à 48 !

Dans un premier temps, la FIFA a décidé de porter à 48 les pays qui participeront au Mondial 2026 organisé conjointement par le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, mais finalement le président de l'instance mondiale du foot a reconnu que ce passage à 48 pourrait se faire dès le Mondial 2022 au Qatar. Pour l'instant, le pays hôte affirme ne rien savoir de la décision à venir de la FIFA, mais il semble prêt à dire oui si Gianni Infantino le souhaite.

« La FIFA est en train de faire une étude de faisabilité et est actuellement en processus de consultation et nous n'avons pas de détails pour savoir ce qu'elle a fait. Nous devons nous rappeler que le Qatar a remporté le droit d'accueillir la Coupe du monde à 32 équipes. La FIFA prendra la décision avec le Qatar et seulement si le Qatar accepte », a précisé, à l'Agence France Presse, Nasser Al Khater, Secrétaire général adjoint du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage. Si ce choix était fait, il est probable que des matches devront se jouer en dehors du pays gazier, ce qui évidemment fait réfléchir tout le monde.