Mon : Alex Morgan expulsée d'un parc Disney pour un comportement « inadapté et agressif »

Dans : Foot Mondial, OL.

Star mondiale du football féminin, et ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais, Alex Morgan a été expulsée du parc Disney Epcot Center à Orlando après avoir eu un comportement « inadapté et agressif » affirme ce mercredi la BBC. Accompagnée de Giles Barnes et Donald Toia, deux joueurs de l'équipe de MLS d'Orlando City, et des épouses de ces derniers, Alex Morgan et ses collègues auraient décidé de passer devant tout le monde dans une file d'attente dans un pub du parc. Et devant la réaction agacée des autres clients, la joueuse aurait insulté en hurlant ceux qui se plaignaient de ce comportement. La star du foot US, visiblement très très énervée selon le rapport des autorité, aurait fait savoir qu'elle connaissait bien la police d'élite d'Orlando. La police est toutefois intervenue, et a accompagné Alex Morgan et son petit groupe dans une salle de conférence d'Epcot Center afin d'être entendus, avant que tout le monde soit éjecté du parc Disney.