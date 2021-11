Lionel Messi Ballon d’Or, la bombe est tombée !

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

A quelques semaines de la remise du Ballon d’Or 2021, Lionel Messi a été informé par la direction de France Football qu’il était le gagnant de cette édition.

Si cela devait se confirmer, ce serait la 7e fois qu’il remporte ce trophée individuel, la récompense suprême à ce niveau pour un joueur de football. Une performance bien évidemment inégalée dans l’histoire du ballon rond. En cette année 2021, le nom de Lionel Messi est souvent revenu pour le Ballon d’Or, notamment grâce à sa victoire en Copa America, dans une compétition où il a brillé et qui lui a permis d’offrir à son pays un trophée majeur, après des échecs dans cette épreuve et en Coupe du monde. Lionel Messi a moins flambé avec le FC Barcelone, mais il a tout de même inscrit 30 buts en Liga, même s’il n’a pas pu offrir le titre à son club avant de partir au PSG. La concurrence était toutefois rude, surtout avec un Robert Lewandowski déchainé depuis deux ans, et qui aurait certainement remporté le Ballon d’Or en 2020 si la récompense avait été donnée. De même, Karim Benzema, victorieux de la Ligue des Nations et intraitable avec la France et le Real Madrid, faisait figure de gros candidat à la victoire finale.

Le premier depuis Jean-Pierre Papin

Mais selon les informations de la télévision portugaise RTP Sport, Lionel Messi et son entourage ont été informés par la direction de France Football qu’il était la vainqueur en 2021. Une prise de contact inévitable puisque le magazine français diffuse chaque année une longue interview du vainqueur dans ses colonnes dans l’édition qui suit la remise de la récompense. La remise du Ballon d’Or est prévue pour le 29 novembre, au théâtre du Châtelet à Paris. S’il venait à remporter le Ballon d’Or, Lionel Messi serait le premier joueur du championnat de France à le faire depuis Jean-Pierre Papin, qui l’avait soulevé avec l’OM en 1991.