Le salaire de Messi au PSG, l'Arabie Saoudite le triple !

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. L'Argentin a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui dont celle de l'Arabie saoudite avec un club qui est prêt à augmenter drastiquement son salaire.

À 35 ans, Lionel Messi reste encore l'un des meilleurs joueurs au monde. Vainqueur il y a quelques mois de la Coupe du monde avec l'Argentine, le natif de Rosario a tout remporté dans sa carrière et pourrait aisément la stopper et vivre très convenablement jusqu'à la fin de ses jours. Néanmoins, l'esprit de compétiteur de la Pulga le pousse à continuer au plus haut niveau. Leo Messi a encore l'objectif de remporter la Ligue des Champions avec le PSG afin de recoller avec son rival Cristiano Ronaldo avec 5 coupes aux grandes oreilles remportées. L'Argentin pourrait d'ailleurs rejoindre le Portugais puisque son nom est associé à l'Arabie saoudite. Pays où évolue actuellement CR7.

Al Ittihad case sa tirelire pour Lionel Messi

🧨El club Al-Ittihad FC Jeddah de la Arabia Saudita estaría en disposición de hacer una oferta mareante para conseguir los servicios de Leo Messi. 88 millones de euros anuales para convertirlo en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol en un contrato de 2 temporadas🧨 pic.twitter.com/TGQZilzOq1 — Dongcast (@JoanFontes) February 28, 2023

Selon les informations du journaliste Joan Fontes, Al Ittihad souhaite convaincre Messi de rejoindre Cristiano Ronaldo dans le golfe Persique. Les Saoudiens sont d'ailleurs prêts à offrir un salaire de 88 millions d'euros nets à l'ancien joueur du FC Barcelone. Soit près de trois fois ce que Messi touche aujourd'hui à Paris. L'Argentin possède un salaire de 30 millions d'euros net, bien loin de ce que touche Cristiano Ronaldo à Al Nassr, à savoir 200 millions d'euros par an. Al Ittihad n'a plus remporté le championnat depuis 2009 et sait qu'avec l'arrivée du Portugais à Al Nassr, la tâche sera encore plus rude. Hormis l'Arabie saoudite et le PSG qui aimerait le prolonger, Messi a d'autres pistes puisque le Barça aimerait le faire revenir en Catalogne tandis que l'Inter Miami et les Newell's Old Boys restent également intéressés pour obtenir la fin de carrière de Lionel Messi. Reste à savoir quelle sera la décision prise par la Pulga qui va probablement attendre la fin de la saison avant de se décider.