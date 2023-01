Le premier match de Cristiano Ronaldo, ce sera sans Rudi Garcia !

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Le 19 janvier prochain, le PSG va disputer un match amical face à une équipe composée des meilleurs joueurs évoluant en Arabie Saoudite.

Pour répondre à une obligation purement contractuelle, le Paris Saint-Germain va se rendre en Arabie Saoudite pour disputer un match amical face à une équipe « all-stars » composée des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr. L’occasion pour Lionel Messi de croiser la route de Cristiano Ronaldo, qui vient de signer un contrat de deux ans et demi en faveur d’Al-Nassr. Cette rencontre amicale prévue le jeudi 19 janvier prochain vient chambouler le calendrier du PSG, qui a d’ores et déjà demandé à reculer son potentiel 16e de finale de la Coupe de France au lundi 23 janvier, plutôt que de le disputer dans le week-end. Du côté de l’Arabie Saoudite, on attend ce match avec une énorme impatience. Tout se met doucement mais surement en place et l’entraîneur de l’équipe « all-stars » saoudienne vient d’être annoncé.

Gallardo sur le banc saoudien contre le PSG

Nouvel entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Rudi Garcia n’aura pas la chance de coacher l’international portugais pour ce match de prestige. Et pour cause, c’est Marcelo Gallardo qui a été choisi pour entraîneur l’équipe saoudienne, et le technicien argentin a accepté de relever le challenge. Nul doute que Rudi Garcia, en poste à Al-Nassr depuis plusieurs mois, aurait aimé avoir ce privilège. Mais pour les organisateurs, il était impossible de choisir Rudi Garcia ou Leonardo Jardim, qui sont les entraîneurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr puisque l’équipe « all-stars » est composée d’un mélange des joueurs de ces deux clubs rivaux. C’est donc en toute logique que Rudi Garcia n’a pas été retenu et devra donc encore patienter avant de pouvoir diriger Cristiano Ronaldo dans un match officiel. CR7 pourrait faire ses grands débuts en match officiel avec son nouveau club le dimanche 22 janvier prochain à l’occasion du match contre Al-Ettifaq. Et cette fois, c’est bien Rudi Garcia qui sera sur le banc.