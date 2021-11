Le Mondial tous les deux ans cartonne en Afrique

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Très critiqué en Europe et en Amérique du Sud, le projet de Coupe du monde tous les deux ans n’a pas que des opposants. En Afrique, les fédérations ont validé le projet à l’unanimité. Une excellente nouvelle pour le président de la FIFA Gianni Infantino, en quête d’alliés sur ce dossier.

La Coupe du monde sera jouera-t-elle tous les deux ans ? C’est en tout cas le souhait de la FIFA, et ce malgré les nombreuses critiques reçues ces derniers mois. A tous les niveaux ou presque, beaucoup d’acteurs refusent l’idée de passer à un Mondial biennal, au risque de banaliser la plus prestigieuse des compétitions et d’encore alourdir un calendrier déjà particulièrement chargé. C’est pourquoi les sélections européennes et sud-américaines, autrement dit les plus puissantes dans le monde, s’opposent catégoriquement à l’idée de la FIFA. Mais le projet n’est pas enterré pour autant.

Premier soutien officiel pour la FIFA

Au contraire, le dossier semble même relancé depuis ce vendredi. Car à l’occasion de son Assemblée générale à son siège au Caire, la Confédération africaine de football (CAF) a voté à l’unanimité en faveur d’une Coupe du monde tous les deux ans. Soit sur le même rythme que la Coupe d’Afrique des Nations. La CAF devient ainsi la première confédération à soutenir officiellement la FIFA dans son projet. Une excellente nouvelle pour le président de l’instance Gianni Infantino qui espère mettre son idée en application à partir du Mondial 2028. Et qui a profité de sa présence au Caire pour tacler ses détracteurs.

« Ceux qui s'y opposent sont ceux qui dominent le football international, a répondu le dirigeant. Ça arrive dans tous les secteurs : quand des réformes se profilent, ceux qui sont tout en haut refusent le changement parce qu'ils sont dominants. Ils ont donc peur qu'en cas de changement, leur leadership soit remis en cause. On ne peut pas fermer la porte, on doit donner de l'espoir (...). On doit offrir plus de possibilités au football africain de briller sur la scène internationale. » Apparemment, le discours de Gianni Infantino a séduit en Afrique.