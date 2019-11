« La VAR est une belle merde », c’est signé Platini !

Dans : Foot Mondial.

Michel Platini a toujours été opposé à l'aide vidéo aux arbitres. Et l'ancien patron de l'UEFA a confirmé que ce qu'il voyait actuellement confirmait ses certitudes, mais s'il avoue que le mal est fait.

Michel Platini a visiblement décidé de ne plus se cacher derrière un devoir de réserve qu’il s’était imposé lorsque les autorités l’avaient privé de ses fonctions dans le football. Désormais, l’ancienne star du football français et de l’UEFA tient à faire savoir ce qu’il pense de l’évolution du foot moderne, quitte à passer pour une personne aigrie. Invité dimanche de la RAI, Michel Platini n’a pas échappé à une question sur la VAR, et il a tenu à faire savoir très clairement son opinion sur ce sujet toujours très sensible dans les différents championnats européens, et même lors du récent Mondial remporté par la France.

Pour Michel Platini, la VAR ne sert strictement à rien. « Il faudrait une demi-heure pour expliquer pourquoi ça ne règle pas les problèmes. Ça les déplace. Je suis contre la VAR. Je pense que c'est une belle merde et que malheureusement, on ne reviendra pas en arrière », a confié l’ancien dirigeant du football européen, qui à l’époque était déjà opposé à l’assistance vidéo aux arbitres. Il est vrai que les faits vont dans le sens de Michel Platini, la VAR ayant suscité plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses lors de ces derniers mois. Mais, son utilisation semble désormais inéluctable dans le football moderne, que cela plaise ou pas à notre Platoche national.