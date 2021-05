La Copa America quitte l'Argentine pour le Brésil !

Dans : Foot Mondial.

L'Argentine ayant des craintes sur le plan sanitaire, la Copa America, qui débute dans deux semaines, aura finalement lieu au Brésil.

Rattrapée par l’épidémie de covid, l’Argentine avait reconnu que l’organisation de la Copa America, qui débute le 13 juin prochain, était devenue un vrai problème. Et dans la nuit de dimanche à lundi, le CONMEBOL, équivalent de l’UEFA pour cette zone du monde, a donc décidé de retirer l’organisation de cette compétition à l’Argentine, sans dire toutefois où elle pourrait avoir lieu. Mais quelques heures plus tard, les organisateurs de la Copa America ont finalement annoncé que c’est le Brésil qui allait accueillir ce tournoi dont le match inaugural entre l’Argentine et le Chili aura lieu à la date prévue. Le choix du Brésil, pays lourdement frappé par le covid, va évidemment faire débat.