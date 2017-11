L’Italie a coulé, Julien Cazarre balance Verratti le lâche

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018.

Absent lors du barrage retour du Mondial 2018 contre la Suède (0-0), Marco Verratti n’a pas échappé aux critiques.

Au contraire, le milieu du Paris Saint-Germain a été l’un des Italiens les plus critiqués. En cause, sa prestation encore décevante au match aller perdu à Solna (1-0). En plus, le « Petit Hibou » avait trouvé le moyen de prendre un carton jaune synonyme de suspension pour le retour. Manquer les grands rendez-vous, ça devient une habitude pour Verratti. Une tendance qui n’a pas échappé à Julien Cazarre, inquiet pour la Nazionale et sa « star ».

« Eh oui, le constat est terrible mais il est implacable, cette défaite n'est même pas une vraie surprise. La Squadra Azzurra n'a plus dans ses rangs de ténors mais seulement quelques chanteurs de disco eighties qui sont juste bons à mettre le feu au Marina Atlantide de Port-Barcarès ou du Gigi Macumba de La Grande-Motte. (...) Adieu Pirlo, Baggio, Del Piero, Nesta et autres Cannavaro », a cité le chroniqueur de France Football.

« Pauvre Marco »

« Aujourd'hui, la seule "star" de cette bande de fifrelins n'est rien de plus que Marco Verratti, et ça veut tout dire, a-t-il critiqué. Pauvre Marco qui, comme avec le PSG, a réussi juste avant un rendez-vous crucial à prendre le petit carton jaune trop dommage qui te suspend pour la rencontre... Décidément, il joue de malchance ce petit... Il pourra toujours dire qu'il n'était pas du naufrage de San Siro (…). » De là à croire que Verratti a volontairement raté cette rencontre...