Foot : Pierre Ménès écoeuré par le Ballon d'Or, il fait une allergie !

Lundi soir au Grand Palais de Paris, c’est Luka Modric qui, sans trop de surprise, a été sacré Ballon d’Or 2018.

Si le monde du football est unanime pour reconnaître l’immense talent de l’international croate, sa victoire fait débat, une année où l’Equipe de France a remporté la Coupe du monde. Consultant pour Canal Plus, Pierre Ménès fait partie des consultants qui ne valident absolument pas le résultat final de ce Ballon d’Or. Le chroniqueur du Canal Football Club va même assez loin, remettant totalement en cause le classement de l'édition 2018.

« C'est un classement stupide. Le 1er français 3eme... Qu’on ne me parle plus jamais du ballon d’or. Qui j’aurais mis ? Pas Modric qui ne met pas un pied devant l’autre depuis le mondial. Et encore une fois : je m’en fous » a expliqué le journaliste via son compte Twitter, sans dévoiler son classement personnel. Mais à l’évidence, Pierre Ménès aurait aimé voir Raphaël Varane ou Antoine Griezmann rafler la mise. Ce ne sera pas pour cette année, malgré les titres remportés en club et en sélection par les deux Français précédemment cités.