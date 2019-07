Foot : Mourinho refuse un contrat historique à 100ME !

Dans : Foot Mondial.

Limogé l'hiver dernier par Manchester United, José Mourinho n'a toujours pas trouvé de club pour rebondir. Mais le Special One ne manque pas de propositions, et c'est ainsi que l'on a appris ce dimanche que le technicien portugais venait de refuser une proposition monstrueuse et historique du club chinois du Guangzhou Evergrande. Et attention, quand on dit monstrueux, le mot est presque faible. Car selon Sky News, les dirigeants chinois ont tout simplement proposé un contrat de 100ME à José Mourinho afin qu'il vienne diriger leur équipe.

Malgré ce montant totalement hallucinant, l'ancien coach de Manchester United a poliment décliné cette proposition, préférant encore diriger une formation évoluant dans un championnat majeur, ou même prendre une année sabbatique. Il est vrai que financièrement, les différentes indemnités et salaires touchées ces dernières saison par José Mourinho lui permettent de voir venir financièrement.