FIFA : Le SUM donne la 1ère place mondiale à la Belgique devant la France

Suite à la mise en place d'un nouveau mode de calcul du classement mondial, baptisé sans malice SUM, lequel donne un coefficient différent à chaque résultat en fonction de l'adversaire, la Belgique est désormais seule en tête du dernier classement de la FIFA.

En effet, après les différents matches de septembre et malgré le titre mondial des Tricolores, la France et la Belgique étaient à égalité au sommet. Mais les deux matches d'octobre permettent aux Diables Rouges d'avoir un point d'avance sur les Bleus, qui ont battu l'Allemagne, mais ont fait un nul contre l'Islande, tandis que les Belges battaient la Suisse et réalisaient un score de parité face aux Pays-Bas.