FIFA : Aucun Français en finale de The Best, bah voyons...

Ce lundi après-midi, la FIFA a dévoilé le nom des trois finalistes en lice pour le titre de The Best, un prix mis en place après le retour du Ballon d'Or sous le giron de France-Football. Et les trois footballeurs désignés pour ce trophée sont Mohamed Salah, qui n'a rien gagné avec Liverpool et l'Egypte, Luka Modric, vainqueur de la Ligue des champions et finaliste malheureux du Mondial, et Cristiano Ronaldo, qui a gagné la Ligue des champions et ne viendra peut-être pas à la remise du trophée, le 24 septembre, s'il n'est pas certain de le gagner.

A noter tout de même que Didier Deschamps et Zinedine Zidane sont en lice pour le titre de coach de l'année. L'honneur est sauf...