Fiasco en vue pour la Coupe du monde des clubs

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

La FIFA veut encore alourdir le calendrier du football avec la Coupe du monde des clubs l'été prochain. Même les sponsors ont du mal à suivre.

Au mois de juin prochain, alors qu’il n’y aura pas de compétition internationale avec les sélections, la FIFA a réussi à trouver une place pour une Coupe du monde des clubs, qui remplacera l’ancienne coupe intercontinentale. Autrefois sept équipes des différents continents du football étaient concernés. Cette fois-ci, l’instance mondiale veut impliquer 32 formations, pour un géant tournoi façon Coupe du monde, et donc bien plus rémunérateur, avec toujours plus de matchs de prestige pour les meilleurs joueurs. Les participants sont déjà connus, et cette édition doit se dérouler en Amérique, un an avant la Coupe du monde de football. La vraie.

Un léger trou de 2 milliards

Gros problème révélé par la presse européenne ces dernières heures, le budget est pour le moment une coquille vide. Les sponsors et les diffuseurs ne se précipitent pas et l’organisation n’avance pas beaucoup plus sans les premières directives, qui dépendent du budget alloué. La FIFA espérait tourner sur 2 milliards d’euros, et visiblement, on est encore très loin du compte. Le danger est réel car certains clubs ont accepté à contre coeur d’y participer, à condition de copieuses primes à se partager qui pourraient être de 800 millions d’euros. Le risque de voir cette compétition disparaitre avant même de voir le jour est réel, à moins de trouver un gros sponsor capable de chapeauter cette organisation. Et la FIFA, selon la presse italienne, espère voir l’Arabie Saoudite mettre le paquet pour prendre en charge les dépenses. Un gros coup de pouce alors que le Royaume du Golfe se voit dérouler le tapis rouge pour organiser la Coupe du monde 2034.