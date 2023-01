Manchester doit recruter en attaque, Cristiano Ronaldo innocenté

Erik Ten Hag l'a reconnu devant la presse, Manchester United a besoin d'un attaquant supplémentaire. C'est encore plus vrai depuis le départ de Cristiano Ronaldo en novembre dernier. Toutefois, le technicien préfère se justifier par la nécessité de soulager Martial.

Manchester United est-il trop léger en attaque ? Les observateurs répondent oui, les chiffres aussi. Malgré des éléments comme Rashford, Martial ou Antony, les Red Devils ne possèdent que la neuvième attaque de Premier League avec 27 buts marqués. C'est 18 de moins que Manchester City, 13 de moins qu'Arsenal ou encore 10 de moins que Tottenham. Mais, au-delà de la qualité, la quantité fait défaut. Anthony Martial est le seul pur avant-centre de l'équipe d'Erik Ten Hag. Un défaut déjà présent du temps de Cristiano Ronaldo et que le départ du Portugais n'a pas arrangé.

Le technicien néerlandais le sait, Anthony Martial ne pourra pas porter éternellement le poids de l'attaque sur ses épaules. Il l'a avoué en conférence de presse avant le quart de finale de coupe de la Ligue face à Charlton. Juste après le match de Cup face à Everton, ce sera déjà la sixième rencontre en 20 jours pour les Red Devils. Un rythme soutenu pour Manchester, trop sans doute pour son attaquant français.

Ten Hag on Anthony Martial: “His profile, the quality, is so important for our game. His movements, his ball security, the pressing. He brings so much to the team. We need that profile and Marcus Rashford takes benefit from that.”