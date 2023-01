Cristiano Ronaldo humilié par Messi en Arabie Saoudite, c'est énorme

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo a récemment décidé de rejoindre Al Nassr en Arabie saoudite. Une arrivée qui a surpris pas mal de fans, notamment au Moyen-Orient. Le retour de bâton promet déjà.

Quelques jours après une Coupe du monde décevante sous le maillot du Portugal, Cristiano Ronaldo a décidé de rejoindre l'Arabie saoudite pour la suite de sa carrière. A 38 ans, CR7 savait que ses chances de poursuivre sa route en Europe seraient compliquées. Il a alors décidé d'écouter les offres exotiques qu'on lui proposait. Après avoir décliné des offres venues des Etats-Unis, le quintuple Ballon d'Or a accepté le challenge d'Al Nassr en Arabie saoudite. Le Portugais a signé un contrat jusqu'en 2025 avec à la clé, un salaire de 200 millions d'euros par saison. L'annonce de la signature de CR7 à Al Nassr fait beaucoup parler au Moyen-Orient. Notamment chez les rivaux d'Al Nassr.

L'Arabie saoudite et Cristiano Ronaldo, les rivaux sont prêts

Can’t wait to get started! 🤩💛 pic.twitter.com/Zow3eQ3S44 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 31, 2022

Entre équipes rivales, tous les moyens sont bons pour se chambrer ou se déstabiliser. Après l'annonce de la venue de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, le club rival d'Al Hilal a pris l'initiative de produire en masse des maillots du club floqués... Leo Messi. Une manière de montrer à qui les fans du club font allégeance et de lancer le prochain match entre les deux équipes. Il faut dire que, dans la surréaliste lutte entre CR7 et La Pulga, la victoire de l'Argentine en Coupe du monde a définitivement fait pencher la balance en faveur de l'ancien barcelonais. Une rivalité de haut vol et dont l'issue doit énerver Cristiano Ronaldo. Les hommages à Lionel Messi dans les stades adverses risquent donc d'attiser cette haine, quitte à le faire rager.

En tout cas, Cristiano Ronaldo devrait, sauf retournement de situation, affronter prochainement l'équipe de Leo Messi, le PSG. Un match amical va en effet être organisé entre le PSG et Al Nassr. La dernière fois que les deux légendes se sont affrontées, c'était en 2020 lors d'un match de poules de Ligue des champions entre le Barça et la Juve. En tout cas, Ronaldo a déjà hâte de commencer sa carrière saoudienne, comme il l'a récemment indiqué au travers d'un communiqué : « Je sens maintenant que c'est le bon moment pour partager mon expérience en Asie. La vision d'Al Nassr est très inspirante et impressionnante. J'ai hâte de vivre une expérience de championnat différente dans un autre pays. Je suis ravi de rejoindre mes coéquipiers dès que possible ». A noter que d'après le Daily Mail, Cristiano Ronaldo va jouer son premier match avec le maillot d’Al-Nassr jeudi contre Al Tai.