Chine : Carrasco blesse un partenaire... et lui offre 10.000 euros

Désormais joueur du Dalian Yifang, Yannick Carrasco est quelque peu tombé dans l’anonymat depuis son transfert en Chine.

Néanmoins ce mardi, l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid fait parler de lui pour une raison très surprenante. Effectivement, il s’est publiquement excusé d’avoir cassé le nez d’un de ses partenaires, en l’occurrence Jin Pengxiang. Et pour s’excuser, l’international belge a tout de même offert 10.000 euros à son partenaire.

« Cela s'est passé lors d'une session d'entraînement. À cause d'un duel, nous avons eu une petite altercation qui a conduit à la blessure au nez de Jin Pengxiang. Je pense que Jin Pengxiang est un bon joueur et une très bonne personne. Je veux m'excuser auprès de lui parce que parfois, dans le foot, notamment lors des entraînements, cela peut arriver après des duels. J'espère qu'il se rétablira le plus rapidement possible » a expliqué Yannick Carrasco. A noter que cet incident a eu lieu en août, mais n’a été rendu public que ce mardi. Et depuis fin août, le joueur chinois en question n’a toujours pas rejoué. La preuve qu’un nez cassé, ça fait très mal.