Chine : Bruno Genesio reçoit déjà une belle récompense

Arrivé en juillet dernier, Bruno Genesio a réussi ses premiers mois sur le banc du Beijing Guoan. L’entraîneur français a en effet terminé la saison à la deuxième place de la Chinese Super League, à seulement deux points du champion, le Guangzhou Evergrande. Satisfaits, ses dirigeants lui ont donc offert une prolongation d’une année supplémentaire signée et officialisée ce vendredi. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais est désormais lié à la formation de Pékin jusqu’en décembre 2020.

We are pleased to reach agreement with coach Genesio & staff team to extend the contract for an additional year. pic.twitter.com/ARyLmrfWAA