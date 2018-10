CdM 2030 : Les trois grands projets pour organiser le centenaire

Dans : Foot Mondial.

A l’heure de la mondialisation, la Coupe du monde ne cesse de connaître des nouvelles destinations.

Après un premier passage en Russie en 2018, ce sera le Qatar en 2022 et un trio USA-Canada-Mexique en 2026. Les premiers pays se placent désormais pour l’organisation de l’épreuve en 2030, et trois projets se font face. Selon The Times, l’Angleterre travaille en ce moment pour accueillir l’événement, et demande la collaboration de ses voisins. L’Irlande du Nord, le Pays de Galles et l’Ecosse seraient partants, tout comme l’Irlande qui pourrait y répondre favorablement pour une organisation commune forcément inédite, mais qui aurait de l’allure.

Face à ces « Iles Britanniques », un projet encore plus étonnant mêle deux pays de continents différents. En effet, l’Espagne discute actuellement avec le Maroc, dont il n’est séparé que de quelques kilomètres au niveau de Gibraltar, pour une candidature commune. La FIFA n’y voit aucun inconvénient, surtout que cela permettrait de récompenser deux continents, et un candidat de très longue date qu’est le Maroc. Enfin, l’Argentine travaille également sur une candidature commune avec l’Uruguay et le Paraguay, pour un lieu forcément symbolique, 100 ans après la première Coupe du monde de 1930, en Uruguay.