Cavani et Neymar se sont chauffés, ça va faire causer à Paris

Dans : Foot Mondial, PSG.

Vendredi soir, le Brésil et l'Uruguay s'affrontaient en amical à Londres, une rencontre finalement remportée par la Seleçao grâce à un but de Neymar. Mais une action va faire du bruit du côté du Paris Saint-Germain, et elle s'est produite à la 86e d'une rencontre plutôt insipide. Après un petit pont de Neymar sur lui, Edinson Cavani a pris un avertissement pour avoir bousculé plutôt doucement son adversaire d'un soir et coéquipier au PSG. Visiblement, El Matador n'a pas apprécié ce carton jaune et encore moins l'attitude de Neymar, ce qu'il a montré sans détour. Après le match, Edinson Cavani a relativisé tout cela : « C’était un peu chaud sur le terrain. Mais quand le match s’est terminé, tout le monde a retrouvé la tranquillité. ». Même si tout cela n'est pas gravissime, ce petit bug intervient au moment où on évoque un éventuel souci entre Edinson Cavani et le duo Neymar-Mbappé au sein du vestiaire parisien.