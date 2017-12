Brésil : Ronaldinho, plus extrême droite que gaucho

Dans : Foot Mondial.

Nouveau retraité du football, puisqu’il a annoncé récemment qu’il allait ranger les crampons au début de l’année 2018, Ronaldinho a déjà trouvé sa reconversion.

En effet, le média brésilien O Globo annonce que l’ancien Ballon d’Or a décidé de s’impliquer dans la vie politique de son pays et pourrait être candidat aux prochaines élections sénatoriales sous l’étiquette d’un parti d’extrême-droite. L’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone bénéficie déjà du soutien de Jair Bolsonaro, député fédéral brésilien comparé à Donald Trump pour ses déclarations fracassantes, notamment en faveur de la peine de mort et contre les droits des couples homosexuels. Ronaldinho Gaucho devrait prochainement annoncer sa décision pour ce poste au sein de l’état de Minas Gerais.