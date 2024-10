Brésil ‍: Payet pousse un gros coup de gueule

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Dimitri Payet est annoncé sur le départ à Vasco de Gama à cause d'un temps de jeu trop faible avec le club carioca. Un scénario que rejette l'ancien marseillais et il l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux.

L'aventure au Brésil n'est pas idyllique pour Dimitri Payet. Transféré à Vasco de Gama en provenance de l'OM en 2023, le meneur de jeu n'est pas dans une atmosphère sereine cette saison. Si le club carioca n'est pas menacé par la relégation avec sa 10e place, Payet souffre surtout individuellement. Il a du mal à s'intégrer à Vasco, alternant entre le onze titulaire et le banc de touche. Ses performances sont souvent critiquées par la presse locale, laquelle juge qu'il ne peut évoluer aux côtés de Philippe Coutinho. Dimitri Payet est isolé dans le vestiaire carioca ainsi que dans la vie de tous les jours puisque sa petite famille est restée vivre à Marseille.

Payet dément son départ du Brésil

Un ensemble d'éléments négatifs qui le pousseraient à vouloir s'en aller selon la presse brésilienne. Cette dernière est formelle : Dimitri Payet va quitter Vasco de Gama et le Brésil d'ici la fin d'année 2024 qui constituera la fin du championnat brésilien 2024. Des bruits qui rendent furieux l'ancien métronome marseillais. Payet a décidé de sortir du silence ce vendredi via Instagram. Il a posté un message pour nier tout départ de Vasco de Gama et pour attaquer ses détracteurs.

Une publication partagée par Dimitri Payet

« Certaines personnes vont tenter de détruire votre image, de ternir votre personnalité en créant des rumeurs à votre sujet. Mais ils ne pourront jamais vous priver de vos bonnes actions. Parce que peu importe la façon dont ils vous décrivent, vous serez toujours admiré par ceux qui vous aiment. Lorsque vous ne vous souciez vraiment pas de ce que les gens pensent de vous, cela signifie que vous avez atteint un niveau de liberté dangereusement incroyable. Ma place est ici. Ici c’est Vasco ! », a t-il écrit en portugais dans le texte. A voir désormais si Dimitri Payet tiendra parole vis-à-vis des supporters de Vasco alors qu'il approche doucement des 38 ans.