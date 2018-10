Ballon d'Or : Modric dévoile son joueur français préféré

Dans : Foot Mondial, Equipe de France.

Considéré comme l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or, et déjà lauréat du trophée The Best décerné par la FIFA il y a quelques semaines, Luka Modric n'a pas échappé à une question sur ses rivaux français dans cette quête du Graal. Et dans France-Football, l'international croate du Real Madrid n'a pas fait dans la langue de bois, en dévoilant son numéro 1.

Un choix assumé et justifié par Luka Modric. « Varane a connu une saison fantastique. Mbappé, c’est un talent extraordinaire, une magnifique promesse pour le futur mais qui a déjà affiché un grandissime niveau. Il est vraiment spécial (…) Et bien entendu, je citerais Griezmann, qui est, des trois Français, celui que je mettrais en avant pour tout ce qu’il a réalisé cette année, explique le milieu de terrain croate, finaliste du dernier Mondial et vainqueur de la Ligue des champions, qui préfère ne pas trop en dire concernant ses propres chances dans la course au Ballon d’Or. Je n’aime pas parler de cette manière et clamer: « Oui, c’est moi qui mérite le Ballon d’Or ». L’important pour moi est d’être clair sur le terrain comme je le suis depuis des mois. Cette année 2018 a été sans aucun doute la meilleure de ma carrière (…) Vous n’allez pas me faire dire: C’est moi qui doit le gagner. »