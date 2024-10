Coup de tonnerre au Ballon d’Or ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

La grande cérémonie du Ballon d’Or est très attendue ce lundi soir car au contraire des dernières années, le nom du vainqueur n’a pas filtré avec certitude. Le trophée semblait promis à Vinicius, mais un énorme doute s’est emparé des réseaux sociaux et une surprise colossale n’est pas à exclure.

Vinicius Junior est l’immense favori pour remporter ce lundi le Ballon d’Or 2024. L’attaquant du Real Madrid semble par ailleurs très confiant, lui qui n’a pas résisté à l’idée de chambrer Gavi pendant le Clasico de samedi soir en lui disant que « lundi, je m’en vais chercher le Ballon d’Or ». Le Brésilien a-t-il été prévenu de sa victoire ou a-t-il simplement lu la presse espagnole ? Ces derniers jours, les médias sont assez unanimes pour dire que l’attaquant du Real Madrid va succéder à Karim Benzema mais depuis quelques heures, un énorme doute s’est emparé des réseaux sociaux.

A quelques heures de la cérémonie, la certitude a brutalement disparu et plus personne n’osera parier son salaire sur la victoire de Vinicius Junior car la cote de Rodri est remontée en flèche. « Rodri va prendre le ballon d’or et c’est un scandal. J’ai même plus envie de prendre au sérieux ce sport.. Une mafia » a notamment publié l’influenceur @Videos2Riles, suivi par plus de 200.000 followers, sur son compte X. Il n’en fallait pas plus pour que la rumeur se propage jusqu’en Espagne, où l’on commence à sérieusement douter du sacre à venir de Vinicius.

Rodri finalement Ballon d'Or devant Vinicius ?

Dimanche soir, certains comptes allaient dans ce sens en allant jusqu’à écrire que le Brésilien du Real Madrid ne serait pas présent à Paris ce lundi soir pour la cérémonie, ce qui confirmerait une potentielle victoire de Rodri. Si cela venait à se concrétiser, il serait difficile de contester le succès de l’international espagnol, vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja et de la Premier League avec Manchester City. Vinicius a de son côté porté le Real sur ses épaules jusqu’au sacre en Ligue des Champions, sans briller toutefois avec le Brésil. Pour la première fois depuis de très longues années, le doute est total et le suspense ne sera définitivement levé qu’au moment de la remise officielle du trophée des mains de Didier Drogba.