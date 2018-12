Ballon d’Or : Des magouilles dans les votes en faveur des Français ?

Au-delà du titre décerné à Luka Modric lundi soir, le classement final du Ballon d’Or 2018 ne fait pas l’unanimité. Et les critiques risquent de se multiplier…

En publiant le détail des votes des 180 journalistes du monde entier, France Football a involontairement lancé une polémique. Car en vérifiant les résultats, le journaliste Lasana Liburd s’est vite aperçu que son choix avait été modifié. Le Trinidadien affirme avoir plébiscité Messi, Modric, Cristiano Ronaldo, Salah et Griezmann dans cet ordre. Alors que son vote officiel a profité à Griezmann, Salah, Cristiano Ronaldo, Modric et Messi.

« Cela fait des années que je vote sans problème pour ce prestigieux trophée. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Mais j’ai gardé le détail de mon vote », réagissait le journaliste dès lundi. Curieusement, cela n’a pas provoqué de scandale jusqu’à cette nouvelle révélation troublante du site d’Al-watwan. Apparemment, le votant comorien Abdou Boina n’existerait pas !

Personne n’aurait jamais entendu parler de lui. Pire encore, le journal pour lequel il travaillerait, « Albalad Comores », n’existe plus depuis 2012 ! Son vote en faveur de Mbappé, Modric, Cristiano Ronaldo, Hazard et Salah a pourtant bien été pris en compte. Plutôt étrange cette histoire... En tout cas, Griezmann et Mbappé, respectivement troisième et quatrième du classement, ne s’en plaindront pas.

My FIFA player of the year selection should have been tallied as (in correct order): Messi, Modric, Ronaldo, Salah, Griezmann... I’ve voted for this prestigious award for years without issue. Don’t know what went wrong. But I do have a record of my vote...