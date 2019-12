Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo est vexé, il boudera Paris

Dans : Foot Mondial.

A priori seulement quatrième de l'édition 2019 du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo ne viendra pas à la remise du prix qui couronnera Lionel Messi. CR7 sera en Italie au même moment pour recevoir un autre trophée.

Il n’y a guère de suspense pour l’attribution du Ballon d’Or 2019, des fuites nombreuses et concordantes ayant démontré que c’est Lionel Messi qui sera récompensé ce lundi soir à Paris. Invité par les organisateurs de ce trophée, Cristiano Ronaldo, à priori quatrième derrière Virgil van Dijk et Mohamed Salah, a décliné cette proposition et CR7 n’assistera pas au sacre de son éternel rival. Une décision qui fait bondir la presse espagnole, qui estime que la star portugaise de la Juventus se comporte comme un enfant gâté et qui se vexe de ne pas concurrencer Lionel Messi cette année.

Cependant, pour justifier cette absence, Cristiano Ronaldo a un mot d’excuse puisqu’il participera au même moment à Milan au Grand Gala de l’AIC (Association des Footballeurs Italiens) ce qui est l’équivalent des trophées UNFP de l’autre côté des Alpes. Une cérémonie où CR7 sait qu’il remportera des prix, et notamment celui de meilleur joueur 2019, mais également probablement celui du plus beau de l’année en Italie avec en bonus une place dans l’équipe de l’année en Serie A. De quoi forcément s'avérer plus attirant pour l'attaquant de la Juventus, forcément déçu de ne pas figurer sur le podium du Ballon d'Or, un trophée qu'il a déjà remporté 5 fois, mais au palmarès duquel il va se retrouver encore une fois derrière Lionel Messi, lequel comptera désormais six Ballon d'Or.