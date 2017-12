Ballon d’Or 2017 : Mbappé avoue qu'il « rentre dans la cour des très grands »

Dans : Foot Mondial, PSG, Equipe de France.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG et de l'équipe de France, après sa 7e place au Ballon d'Or 2017 : « C'est incroyable. Je n'avais pas espéré ça. J'avais un classement en tête, entre 30 et 18. Je me disais que c'était déjà pas mal... C'est déjà historique d'être dans les 30, mais là, être dans les 10 premiers, surtout pour ma première nomination, c'est vraiment extraordinaire ! Je rentre dans la cour des très grands. Être dans les 10 meilleurs joueurs du monde en 2017, ça montre que j'ai fait du chemin pour en arriver là, même si j'ai beaucoup de chemin à faire encore », a-t-il déclaré sur la chaine L'ÉQUIPE.