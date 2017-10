Argentine : Maradona est une référence, pas (encore) Messi

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018.

Auteur d’un match XXL face à l’Equateur cette semaine (3-1), Lionel Messi est entré dans le cœur de tous les supporters de l’Argentine. L’été prochain, il tentera de remporter sa première Coupe du Monde pour égaler Diego Maradona, idole absolue du peuple argentin. Par ailleurs, interviewé par TMW Radio, le fils de l’ancienne star de Naples s’est exprimé sur cette comparaison. Selon lui, Lionel Messi ne peut pas encore être comparé à son glorieux père.

« Mon père était beaucoup plus fort que Messi, car c’était un vrai leader. Il était une véritable référence pour tous ses coéquipiers, il avait plus de caractère et il était plus technique que Messi. Après je pense que Messi et Ronaldo sont les deux qui se sont le plus rapprochés du niveau de mon père. Pourtant, un joueur qui n’a jamais gagné une Coupe du monde ne peut pas être considéré comme le meilleur de tous les temps » a lancé Diego Armando Maradona Jr. Des déclarations qui peuvent agacer le clan Messi, mais qui devraient trouver écho chez le peuple argentin, qui en attend encore plus pour glorifier définitivement l’actuel patron du FC Barcelone…