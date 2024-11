Neymar viré à la porte de l'hôpital

Devenu indésirable à Al-Hilal, Neymar va probablement voir son aventure en Arabie Saoudite prendre fin. Un retour au Brésil est évoqué, mais la présidente d’un des clubs annoncés comme candidat pour l’accueillir a tenu à mettre fin aux rumeurs à sa manière.

L’aventure de Neymar à Al-Hilal est sur le point de prendre fin prématurément. Arrivé à l’été 2023 contre 90 millions d’euros en provenance du Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien n’a pas eu le temps de s’illustrer et de prendre ses marques puisqu’il a subi une grave blessure au genou avec la Seleçao en octobre 2023. Plus d’un an après avoir disputé son dernier match, il est revenu à la compétition en novembre mais a rechuté musculairement et sera absent jusqu’en janvier. La blessure de trop pour Al-Hilal qui envisage de rompre son contrat qui est en vigueur jusqu’en juin 2025.

Des rumeurs concernant un retour au FC Barcelone ont surgi, d’autant que le joueur lui-même avait proposé ses services auprès du président Laporta, mais la direction catalane a vite mis fin aux espoirs d’un retour aux sources. Plusieurs équipes brésiliennes ont été évoquées, notamment Palmeiras.

🚨⚠️ Palmeiras president Leila: “Neymar will not join Palmeiras, this club isn’t a medical department”.



“I want someone who will come to join immediately, who can play tomorrow if the manager wishes”.



“I won’t accept us signing a player who’s unfit to play”. pic.twitter.com/RKQ12sC97O