Argentine : Lionel Messi fait une grande annonce

Se retirer sur un titre de champion du monde à la fin d’une carrière où tout a été gagné, c’est un véritable rêve que Lionel Messi parvient à accomplir depuis ce dimanche.

A 35 ans, La Pulga a « fini le game » mais il n’en a pas fini avec la sélection argentine. Alors que le doute était permis et que les questions n’étaient même pas posées pour permettre de garder tout le monde concentré, le joueur du PSG a annoncé qu’il ne pouvait pas raccrocher les crampes avec l’Albiceleste alors qu’il a envie d’étrenner son titre de champion du monde dans les mois à venir.

Messi: “I will not retire internationally, I want to continue playing as a champion.” pic.twitter.com/Ih3eoq08Ry