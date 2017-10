Algérie : Deux candidats historiques pour le poste de sélectionneur

Dans : Foot Mondial.

Désormais sans entraineur, l’Algérie cherche bien évidemment à reconstruire une équipe qui n’est plus du tout au niveau de celle qui avait brillé au Brésil en 2014. Le travail est d’ampleur et après s’être tournée vers des techniciens étrangers, la fédération algérienne semble se concentrer sur du local.

Ainsi, selon l’AFP, deux premiers noms sont à l’étude. Il s’agit de l’ancien marseillais, parisien et international Djamel Belmadi, ancien sélectionneur du Qatar notamment. L’autre option est encore plus glorieuse, puisqu’elle mène à Rabah Madjer, champion d’Afrique avec les Fennecs en 1990. L’homme à la talonnade magique a déjà été sélectionneur de l’Algérie à deux reprises, et il s’est récemment rapproché de la fédération.