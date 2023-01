20 ans après, Cristiano Ronaldo le vire sans broncher

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Depuis de nombreuses années, Cristiano Ronaldo a été représenté par un homme. Jorge Mendes. Une collaboration qui a longtemps été fructueuse mais qui a pris fin brutalement après un désaccord entre les deux hommes l'été dernier.

Avant le début de la saison 2022/2023, Cristiano Ronaldo a fait la une de tous les tabloïds anglais à cause de son comportement. Le Portugais a tout fait pour quitter Manchester United. La raison ? Le club anglais n'était pas parvenu à se qualifier pour la Ligue des Champions. Compétition préférée du Portugais, dont il est le meilleur buteur et passeur ainsi que le joueur le plus capé. En plus de cette envie de départ, CR7 a été victime d'un drame familial. Ce qui a contraint le quintuple ballon d'or à sécher les premiers entraînements de la pré-saison avec les Red Devils. Selon les informations d'El Mundo, le natif de Madère a exigé à Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie. Mais pas n'importe laquelle. Cristiano Ronaldo voulait rejoindre Chelsea ou le Bayern Munich afin de continuer à évoluer en Europe et de disputer la C1. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour le Portugais.

L'ultimatum de CR7 qui ne passe pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

L'agent portugais, ami de longue date de CR7 est devenu l'une des personnalités les plus influentes du football au fil des années. Il avait pris part au premier transfert de Cristiano Ronaldo en 2003, du Sporting Lisbonne. Néanmoins, il n'a pas réussi à réaliser un miracle et à convaincre Chelsea ou le Bayern Munich de miser sur Cristiano Ronaldo et son salaire démentiel. Suite à cet échec, l'attaquant de 37 ans n'a pas hésité à mettre fin à sa collaboration avec Jorge Mendes et à rejoindre l'Arabie saoudite.

Une séparation après 20 ans de travail ensemble qui a été actée après la fameuse interview de CR7 avec Piers Morgan où le Portugais s'est attaqué à la direction de Manchester United ainsi qu'à Erik Ten Hag. C'était totalement contraire à l'avis de Jorge Mendes. Ce qui a conduit à la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo avec le club anglais. Le quotidien espagnol explique également que la relation entre les deux Portugais s'est détériorée au moment du départ de CR7 du Real Madrid en 2018. Jorge Mendes n'avait alors pas compris la volonté de l'actuel attaquant d'Al-Nassr de rejoindre la Juventus de Turin alors qu'il venait de remporter sa cinquième et dernière Ligue des Champions avec les Merengues. La dernière volonté de Cristiano Ronaldo en Europe n'a donc pas été exaucée.