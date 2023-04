Zidane et Mourinho réunis dans une équipe de rêve

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

A l’occasion du congrès de l’UEFA cette semaine, Aleksander Ceferin a confirmé la création d’un conseil chargé de réfléchir à de nouvelles mesures pour améliorer le football. Dans cette équipe prestigieuse figurent notamment les noms de Zinedine Zidane et de José Mourinho.

L’UEFA crée son équipe de rêve. Après sa réélection aux commandes de l’instance, Aleksandr Ceferin a confirmé la mise en place d’un nouveau conseil. Ce groupe de 20 acteurs du ballon rond sera chargé de réfléchir à des idées pour améliorer le football. L’UEFA Football Board, soit le nom donné à ce conseil, sera présidé par le Croate Zvonimir Boban et se réunira une fois par an.

La première rencontre aura lieu le 24 avril avec la présence annoncé de Zinedine Zidane, le seul Français pour le moment inscrit au milieu d’autres grands noms. Les quotidiens La Gazzetta dello Sport et Marca citent en effet José Mourinho, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafael Benítez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane et Roberto Rosetti, actuel responsable des arbitres UEFA.

L'arbitrage au menu

A noter que Patrick Vieira et Didier Drogba, invités à les rejoindre, n’ont pas encore donné leur réponse. En attendant de compléter la liste de ses participants, l’UEFA Football Board sait déjà que le thème de l’arbitrage, et plus précisément des mains dans la surface, sera abordé. « L’un des sujets prioritaires sera la faute de main », avait annoncé Aleksander Ceferin dans la semaine.

« (…) Plus rien n’est clair pour personne, ce qui est très mauvais pour le football, car le football, par définition, est très compréhensible et très clair, regrettait le Slovène. Nous devons nous assurer que les arbitres ne cherchent pas un alibi dans la VAR et n’accordent pas chaque contact avec la main juste pour se protéger. C’est un gros problème et nous devons le résoudre avec sagesse. » Une excellente nouvelle pour les défenseurs contraints de jouer les mains dans le dos.