Un cartel braque le foot européen, Ceferin en roue libre

Réélu président de l’UEFA, Aleksander Ceferin s’est de nouveau attaqué aux frondeurs de la Super League. Le patron de l’UEFA s’est totalement lâché avec des propos surprenants.

Aleksander Ceferin repart en guerre. Seul candidat à sa propre succession, le Slovène a été réélu président de l’UEFA jusqu’en 2027. Sa couronne à peine remise, le patron de l’instance s’est de nouveau attaqué au Real Madrid, au FC Barcelone et à la Juventus Turin, les trois frondeurs de la Super League. Le dirigeant, grand opposant de ce projet qui ferait de l’ombre à sa Ligue des Champions, s’est totalement lâché lors du congrès annuel organisé ce mercredi.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H