Walid Acherchour allume la Belgique et ses joueurs misérables

Par Corentin Facy

Malgré une bonne première mi-temps, la Belgique s’est de nouveau inclinée lundi soir face à l’Equipe de France. Et le niveau global des Diables Rouges n’est pas vraiment de nature à rassurer pour l’avenir.

Considérée il y a quelques années comme l’une des meilleures sélections européennes, la Belgique stagne voire régresse. Décevante à l’Euro 2024, l’équipe de Domenico Tedesco a encore affiché ses limites lundi soir contre l’Equipe de France à Bruxelles. La Belgique a pourtant réalisé une belle première mi-temps, en mettant en danger Mike Maignan et la défense française à plusieurs reprises. Mais la défense des Diables Rouges n’est clairement pas au niveau requis pour avoir des ambitions au niveau international, ce que Walid Acherchour n’a pas manqué de relever sur Winamax. Pour le consultant, Wout Faes et Leandro Trossard sont les deux exemples les plus criants de cette Belgique en pleine régression.

Walid Acherchour dézingue le niveau des Belges

« Ce soir, si j’ai 15 ans et que je suis un joueur de R2 en Île de France, demain matin j’envoie un message à mon père, je lui dis que je suis devant la télé, je viens de voir Wout Faes qui a coûté 20 millions d’euros à Leicester et j’y crois. Si je suis un joueur de R2 ou même en R3, je me dis que si des joueurs comme ça peuvent être pros et internationaux belges alors tout est possible. Tu as vu le but qu’il concède de Kolo Muani ? Trossard numéro 10 et capitaine de la Belgique… Le football est en train de s’effondrer. Tout le mythe de notre football s’effondre. Quand on voit les opportunités que certains joueurs ont dans certaines sélections. Je plains les supporters belges et au-delà des joueurs, parlons de l’entraîneur. Tedesco, qu’est-ce qu’il a apporté ? Les mecs ne veulent plus venir en sélection, il a fait progresser quels joueurs ? Il n’y a rien, il n’y a pas d’apport. Si je suis éditorialiste belge, je fais des cauchemars ! » a lancé Walid Acherchour, sans pitié avec une équipe de Belgique qu’il n’a jamais vu aussi faible qu’actuellement.

Les supporters des Diables Rouges partageront sans doute ce constat très sévère mais tout de même assez réaliste sur le manque de qualité individuelle des joueurs de la Belgique, eux qui commencent à désespérer à force de voir leur équipe s’incliner à chaque fois contre l’Equipe de France et cela peu importe les scénarios des matchs.