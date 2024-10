Un international grec retrouvé mort dans sa piscine

George Baldock, international grec qui évolue au Panathinaïkos, a été retrouvé mort dans sa piscine, annonce la presse hellénique.

Agé de 31 ans, et quelques mois après avoir quitté libre Sheffield United pour rejoindre le Panathinaïkos, George Baldock a été découvert mort noyé dans sa piscine par le propriétaire de la maison qu'il louait, lequel avait été alerté par la compagne du joueur, laquelle n'arrivait pas à le joindre. Selon les autorités locales, au bord de la piscine dans laquelle Baldock s'était noyé, on a retrouvé une bouteille vodka vide, ce qui laisse clairement envisager une mort accidentelle, aucun traumatisme n'ayant été trouvé sur le corps du footballeur, selon le site Sport24.gr.

Rest in peace George Baldock.



Absolutely heartbreaking news. Our thoughts go out to his family and friends. pic.twitter.com/VyM3tJ8Qwr