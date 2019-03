Un come-back inattendu pour Thierry Henry ?

Dans : Foot Europeen.

140 jours. C’est le temps pendant lequel Thierry Henry aura été entraineur principal dans sa courte carrière de technicien à l’AS Monaco. A peine le temps d’arriver, d’enchainer les mauvais résultats, et de repartir pour laisser sa place à celui qui l’avait précédé : Leonardo Jardim. Sans nul doute une mauvaise expérience pour celui qui était un consultant renommé en Angleterre, et aussi un adjoint très apprécié au sein de l’équipe nationale de la Belgique. Que va-t-il faire désormais ?

Contrairement à ce qui était pressenti, il ne devrait pas être candidat à un poste en Premier League ou ailleurs en Europe, mais il pourrait retrouver les Diables Rouges annoncent plusieurs médias anglais dont le Daily Mail et The Sun. En effet, le sélectionneur Roberto Martinez réfléchit à lui offrir à nouveau un poste d’adjoint, au sein d’une sélection où il faisait l’unanimité. Reste à savoir si cette proposition va se concrétiser prochainement, et si Thierry Henry est prêt à endosser à nouveau un rôle dans l’ombre. Surtout que la fin de saison se profile, et plusieurs clubs pourraient penser à lui dans les prochains mois.