UEFA ‍: Ceferin fait le show et annonce son départ

Par Guillaume Conte

Président de l’UEFA largement élu et réélu à deux reprises, Aleksander Ceferin a réussi à faire changer les statuts de l’instance du football européen pour qu’un quatrième mandat soit possible. Malgré ce passage en force qui a beaucoup surpris, le Slovène a encore fait plus fort en annonçant dans la foulée qu’il ne se représenterait pas pour conserver son poste. C’est ce qui a été annoncé à l’issue du congrès de l’UEFA ce jeudi à Paris. Son mandat se terminera donc en 2027 et sa succession est ouverte. Zvonimir Boban, qui a claqué la porte de l’UEFA il y a quelques semaines, lorgne cette place selon Ceferin en personne.