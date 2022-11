Tebas entre en guerre et ce n'est pas contre le PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Ressortie des cartons après un an et demi de silence, la Super Ligue reste un sujet de controverse en Europe et de soucis pour l'UEFA. Javier Tebas se joint à l'instance européenne pour lutter contre un projet néfaste pour le football.

Patron de la Liga depuis 2013, Javier Tebas n'est jamais fatigué quand il s'agit d'occuper l'espace médiatique. Dans son viseur, le PSG et Manchester City dont la richesse des propriétaires menace selon lui l'équilibre du football européen. Autre champ de bataille pour Tebas, la question de la Super Ligue. Ce grand défenseur du championnat d'Espagne ne peut que s'opposer à ce projet même si le Real Madrid et le FC Barcelone y sont très engagés. Son attention redouble en cette fin d'année 2022 alors que la société A22 Sports Management tente de faire revivre l'idée, déjà expérimentée sans succès en avril 2021.

Tebas se dit opposé à la mainmise des clubs riches

Aussi acide qu'à son habitude, Javier Tebas a envoyé des piques aux défenseurs de la Super Ligue et notamment Florentino Perez qui dit vouloir défendre le football. « Ces clubs qui ont fondé la Super Ligue européenne veulent diriger le football parce qu'ils ont le plus d'actifs, mais tout cela serait complètement dysfonctionnel pour le sport. Le président du Real Madrid dit qu'il va protéger le football, mais nous allons bien et nous ne voulons pas qu'il nous protège. En Espagne, nous avons une ligue équilibrée et il y a toujours des grands clubs, des petits et des moyens. Il n'est pas nécessaire que ce soit un modèle géré uniquement par les clubs riches. Ça n'a pas de sens », a t-il indiqué lors d'une conférence sur le football organisée par la Ligue portugaise à Porto.

Le président de La Liga espagnole, Javier Tebas, s'est montré très critique vis-à-vis de la Super Ligue européenne dont le projet est toujours d'actualité : « Un concept très dangereux » https://t.co/PslKFYzzIe pic.twitter.com/8PZR8sb3HV — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 18, 2022

Javier Tebas insiste bien sur le fait que le projet de Super Ligue européenne est un « concept très dangereux » qui menace « l'essence du football ». Même s'il partage la même position que Nasser Al-Khelaifi, il n'a pas pu s'empêcher de commettre un petit tacle glissé sur le PSG. Le club parisien et Manchester City sont une des causes de l'apparition de la Super Ligue, selon lui. « Nous voulons des modèles économiquement durables. Si nous comptons sur les magnats et les clubs d'État, comme le PSG ou Manchester City, nous gonflons l'activité et détruisons les clubs qui veulent une activité rentable. Pour défendre les emplois que nous créons, nous devons avoir un business rentable », a t-il ajouté dans son discours. De quoi continuer à nourrir son image de poil à gratter de la scène européenne...