Son armoire est pleine, Messi laisse le Ballon d’Or à Haaland

En tant que vainqueur et meilleur joueur du Mondial 2022, Lionel Messi peut logiquement prétendre au prochain Ballon d’Or. L’Argentin fait figure de favori au même titre que l’attaquant de Manchester City Erling Haaland. Mais le milieu en fin de contrat au Paris Saint-Germain n’en fait pas un objectif majeur.

Le Paris Saint-Germain et ses supporters ne le regretteront pas. Et pourtant, Lionel Messi peut encore marquer l’histoire du football cette année. Le meneur de jeu en fin de contrat avec le club francilien fait partie des grands favoris pour le prochain Ballon d’Or. N’en déplaise à ses détracteurs de la capitale, l’ancien joueur du FC Barcelone a terminé la saison avec des statistiques plutôt flatteuses (21 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues).

Mais surtout, la Pulga, élue MVP au Qatar, s’est distinguée en menant l’Argentine vers le sacre en Coupe du monde en décembre dernier. Lionel Messi ne serait donc pas surpris de remporter un huitième Ballon d’Or. Mais le Parisien n’en fait pas un objectif majeur. « A ce stade de ma carrière, comme je l'ai toujours dit, les trophées collectifs sont toujours plus importants que les récompenses individuelles, a confié la future recrue de l’Inter Miami à Titan Sports. La Coupe du monde est le plus important pour moi. »

Titan Sports & Kuaishou' interview with Lionel Messi in Beijing on June 12. About the Ballon D'or. Messi (A) "At this point in my career, as I have always said, team trophies are always more important than individual awards. The World Cup is the most important to me. " (Cont.) pic.twitter.com/hUjyCDzJyP