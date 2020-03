Le nouveau délire de l'UEFA, une Ligue des Champions bis

Dans : Foot Europeen.

L’UEFA a réussi à trouver une faille dans le calendrier, et espère mettre sur pied une nouvelle compétition de clubs.

Si les entraineurs se plaignent souvent des calendriers surchargés, il faut croire qu’il reste encore de la place. Une nouvelle Coupe d’Europe va voir le jour, tandis que dernièrement la Coupe du mondes des clubs ou la Ligue des Nations ont été créés. Et ce n’est pas fini. L’UEFA espère monter une Ligue des Champions estivale afin de meubler l’intersaison, déjà saucissonnée avec les reprises différées, les matchs de préparation, les tournées et les compétitions de jeunes. Mais cette période de matchs sans véritable enjeu qui sert de préparation aux équipes est jugé comme un terrain propice à une nouvelle épreuve. Celle-ci serait basée sur l’International Champions Cup, organisée par la société Relevent Sport, et qui réunit déjà les clubs européens les plus prestigieux dans des tournois officieux sur différents sites du globe.

L’UEFA se propose de prêter son image pour donner un caractère plus officielle à cette compétition, avec classement et trophée à la clé. Selon le Daily Mail, qui sort l’information ce jeudi, ce tournoi pourrait réunir les équipes par le biais de poules de trois équipes, dont le vainqueur serait qualifié pour une petite phase finale à la fin du mois de juillet. L’idée est en tout cas lancée, et pourrait à terme concurrencer la Coupe du monde des clubs, dont la première édition sera lancée par la FIFA au mois de juin 2021 en Chine, et réunira les 24 meilleures équipes de la planète.