Scandale confirmé, le Ballon d'Or a été volé à Ribéry

Le ballon d'or 2013 remporté par Cristiano Ronaldo est considéré comme étant l'un des plus grands mystères de l'histoire de la prestigieuse récompense. Franck Ribéry semblait injouable grâce à son excellente saison avec le Bayern Munich. Un ancien joueur international vient de révéler un scandale autour de l'attribution de la distinction cette année-là.

Dans une carrière de footballeur, il y a des moments qui marquent à tout jamais. Que ce soit un titre, une distinction ou une désillusion. C'est le cas de Franck Ribéry qui a mentalement été bouleversé après la perte du ballon d'or en 2013. Vainqueur de la Bundesliga, de la Ligue des Champions, de la coupe d'Allemagne, de la Supercoupe d'Europe et du mondial des clubs, le Français n'est pourtant arrivé qu'à la troisième place du ballon d'or, derrière Messi et CR7. Juvenal Edjogo, capitaine de la Guinée équatoriale à l'époque, était éligible pour voter. Chaque fédération avait un journaliste éligible au droit de vote, ainsi que le capitaine et l'entraîneur de l'équipe nationale. Néanmoins, le vote de Juvenal Edjogo a été vraisemblablement modifié sans son accord. Dans une interview pour Gol Play, l'ancien joueur de Levante a avoué que ses votes avaient été changés sans son consentement.

Le vol du ballon d'or à Ribéry

« Le peu que je puisse dire à propos de ce type de prix, c'est qu'en 2013, j'ai voté pour mes trois joueurs pour le Ballon d'Or, et j'ai envoyé mes votes, et à la fin, lorsqu'il a été rendu public, la liste des personnes qui ont voté pour qui, mes votes étaient différents. Il est dit que j'ai voté pour Messi, Cristiano, et je ne sais pas qui d'autre, mais je n'ai voté pour aucun d'entre eux. C'est pourquoi je dis que je ne crois absolument rien à ces prix. Depuis lors, j'ai pensé que ces prix n'ont aucune valeur » a déclaré Juvenal Edjogo. Les entraîneurs du Koweït, de la Bolivie, de l'Albanie, de la République Dominicaine et des îles Fidji ont également affirmé que leurs votes n'étaient pas corrects. Auteur d'une saison individuelle exceptionnelle, Cristiano Ronaldo a remporté le ballon d'or 2013 devant Ribéry qui avait pourtant tout remporté avec son club et avec un niveau de jeu stratosphérique. Autre scandale, la date du ballon d'or qui avait été repoussée de deux semaines à cause d'un manque d'électeurs éligibles. Durant cette période, le Portugal a affronté la Suède en barrage pour la Coupe du monde 2014 et CR7 a inscrit 4 buts en 2 matchs, dont un triplé légendaire qui a permis à Cristiano Ronaldo de devenir le meilleur buteur de la Seleçao et d'aller jouer le mondial au Brésil. Un exploit qui a compté dans la tête des votants. Durant l'année 2013, l'actuel joueur d'Al Nassr a inscrit 69 buts, ce qui lui a permis de remporter le ballon d'or, devant Messi et Ribéry. Un coup dur dans la carrière du Français.