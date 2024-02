Rosé et barbecue, Eden Hazard s'était préparé pour signer à Madrid

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Désormais retraité, alors qu'il n'a que 33 ans, Eden Hazard a préféré jeter l'éponge lorsque son contrat avec le Real Madrid s'est achevé l'été dernier. L'international belge l'avoue, il n'a pas toujours été impliqué à 10.000%.

Footballeur au talent incontestable, Eden Hazard a terni son image avec ses dernières années au Real Madrid. Souvent blessé, l'attaquant international a été très critiqué pour son hygiène de vie, notamment lorsqu'il était arrivé avec quelques kilos supplémentaires quelques semaines après avoir signé chez les Merengue en 2019. Une attitude qui avait agacé les supporters madrilènes, mais que le joueur assume totalement. Revenant sur cette séquence dans les colonnes de France-Football, Eden Hazard admet que durant l'été qui avait suivi son départ de Chelsea pour rejoindre le Real Madrid, il s'était lâché un peu...beaucoup puisqu'il pesait 5 kilos de plus que son poids de forme. Un comportement assumé par la star belge qui a annoncé sa retraite l'été dernier.

Hazard a pris 5 kilos dans l'été

Eden Hazard estime qu'il avait besoin de cette soupape de sécurité pour récupérer d'une saison très dure avant le début de son aventure madrilène. « Avec Chelsea, je viens de terminer une saison de malade, l'une des meilleures de ma carrière. Je me dis: « Maintenant, je suis au Real, c'est peut-être les dernières vacances où je vais pouvoir ... » Et je me suis lâché comme je me lâchais tous les étés. Sept ans en Angleterre, sans coupure à Noël, à tout donner, alors quand j'ai trois-quatre semaines de vacances, « me cassez pas les pieds», barbecues, rosé, tout ça. Et c'est ce qui me permettait de me remettre à zéro pour repartir. Après, le Real, ç'a mal tourné, et voilà (...) La diététique, c'est nul. Enfin, c'est bien si tu veux jouer jusqu'à 40 ans. Mais je savais que ce ne serait pas mon cas », précise le retraité belge, qui estime cependant que ses nombreuses blessures sous le maillot du club espagnol n'ont pas été causées par cette hygiène de vie, mais par le nombre colossal de coups qu'il a reçus depuis le début de sa carrière.