Vinicius en Arabie Saoudite, Neymar c'est fini

Le PDG de la Saudi Pro League a confirmé à la presse espagnole que faire venir Vinícius Jr en Arabie saoudite n’était pas qu’un rêve. Il donne d’ailleurs le nom du club qui pourrait se l’offrir.

Au cours de ces dernières années, le Real Madrid a vu sa pépite brésilienne Vinicius Júnior se muer en un joueur majeur de son effectif. Passé proche de remporter le Ballon d’Or 2024, l’ailier merengue peine toutefois à montrer son meilleur niveau depuis le début de la saison. A-t-il du mal à vivre dans l’ombre créée par Kylian Mbappé ou est-ce un problème plus contextuel vis-à-vis du club ? Quoi qu’il en soit, l’avenir du Brésilien au club de la Maison Blanche suscite de nombreuses interrogations. L’Arabie saoudite, qui a toujours rêvé de s’offrir Vinícius Júnior, pourrait bien voir son vœu s'exaucer dans un futur proche.

Vinícius Júnior en Arabie saoudite, ce n’est pas un rêve

Au cours d’une interview accordée à Marca, Omar Mugharbel a pris la parole concernant une possible arrivée de Vinícius Júnior en Arabie saoudite. Le PDG de la Saudi Pro League affirme que son recrutement ne s’apparente aujourd'hui plus à un rêve, mais plutôt à une réalité, laquelle est façonnée par le temps et les négociations. Le dirigeant du football saoudien reconnait donc ouvertement que son pays travaille d’arrache-pieds pour faire venir des joueurs aussi prestigieux que Vinícius Júnior. Le joueur du Real Madrid pourrait être couvert d’or au pays du Golfe. Le quotidien sportif espagnol va même plus loin en révélant le nom du club susceptible de vouloir recruter le Brésilien.

En effet, Al-Hilal aurait pour projet de remplacer Neymar, que le club saoudien traine comme un boulet, par Vinícius Júnior. Reste à savoir si tout cela n’est que spéculation ou non. Pour l'instant, le contrat du numéro 7 brésilien, qui lui permet d’être lié à son club jusqu’en juin 2027, sert de bouclier au Real Madrid pour d’éventuelles négociations autour d’une vente.