Rapide comme l'éclair, le nouveau Mbappé joue à Manchester United

Dans : Foot Europeen.

Ce mardi, la Hongrie affronte les Pays de Galles dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires pour l’Euro 2020. Du côté hongrois, on se méfie d’un homme en particulier…

Effectivement, présent en conférence avant ce match, le sélectionneur Marco Rossi a pointé le principal danger de l’équipe du Pays de Galles. Et selon lui, c’est l’ailier de Manchester United Daniel James qu’il va falloir surveiller de très près. Car à ses yeux, le joueur de 22 ans est peut-être l’attaquant le plus rapide d’Europe actuellement avec un certain Kylian Mbappé. Sans aucun doute, le compliment fera plaisir à l’homme aux 3 buts en Premier League depuis le début de la saison…

« Daniel James est un joueur qui est vraiment rapide. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui va aussi vite, à part peut-être Mbappé. Il est incroyable ! Si nous lui laissons une marge de manœuvre, il sera dangereux. Cela pourrait être la clé du match. Nous avons beaucoup travaillé la ligne défensive, nos joueurs doivent avoir confiance » a indiqué le sélectionneur de la Hongrie, qui se méfiera donc particulièrement de ce joueur aussi rapide que Kylian Mbappé…